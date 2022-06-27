新竹市1名19歲大學生，近來突然無故不去上課，作業也是勉強完成，整天都無精打采，不想跟人說話，幾乎足不出戶，情緒感到莫名的低落，甚至有輕生念頭，經求助精神科醫師，才發現是「雙相情緒障礙症」，也就是躁鬱症，還好經治療已逐漸改善。

新竹台大分院精神醫學部醫師鄒長志表示，這名學生還好自覺本身出了狀況，覺得自己可能是得到憂鬱症，於是在朋友的鼓勵之下，來醫院求助，經過醫師仔細的評估後，發現他過去曾有輕躁期的症狀發作，這才確認是雙相情緒障礙症。

鄒長志說，雙相情緒障礙症是一種周期性出現情緒過度亢奮或情緒過度低落的疾病，同時合併出現心理、生理和行為上的其他症狀。

在躁期或輕躁期時，可能會出現情緒過度愉悅、過度熱情或信心、話量比平常多、睡眠需求減少、覺得自己反應敏捷、精力充沛、容易衝動或與他人發生衝突。

在鬱期時，可能會出現情緒過度低落、興趣減低、食慾減少、體重減輕、睡眠障礙、反應偏慢、整天不想動、無精打采、有罪惡感、甚至有輕生意念或企圖。

在評估雙相情緒障礙症時，最重要的是要和憂鬱症區分，因為雙相情緒障礙症的病友大部分都是鬱期的時候才會願意來醫院就醫，這時若沒有仔細評估，則有可能會忽略病人過往的躁期或輕躁期表現，而誤以為是憂鬱症。

事實上，雙相情緒障礙症和憂鬱症是兩個不同的疾病，治療上也有所不同，若沒有使用正確的藥物，有時非但不能改善病症、甚至可能誘發躁症發作。

鄒長志說明，雙相情緒障礙症的治療，主要以藥物治療為主，包括口服情緒穩定劑和抗精神藥物，另外也會依據不同病人的狀況，安排心理治療、認知行為治療或復健治療。

針對病情嚴重的特殊病人，也會安排住院治療，透過護理師、臨床心理師、職能治療師的整合醫療團隊的介入，共同改善病人的病情。

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