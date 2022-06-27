台股今日強彈近300點，生技股漲勢暫歇，股王藥華藥(6446)一度衝至505元，隨後漲勢漸漸收斂，終場收在497元，下跌0.3%；高端疫苗(6547)收盤跌幅達7.52%；合一(4743)、中天(4128)跌幅在3~4%不等，中小型股表現活潑，佰研(3205)、岱宇(1598)及祺驊(1593)等全數收在漲停板。

藥華藥因罕見血癌新藥去年11月拿到美FDA核可上市，股價由不到100元，到今天盤中最高來的505元，股價大漲了5倍之多。有關於女星參與私募帳面上大賺5000萬元，藥華藥在沉默多日後，今日終於發聲指出，依照金管會規範，私募具有3年閉鎖期，期間不得買賣。藥華藥自2020年1月起，共發行5次私募，歷次私募投資人目前均處於閉鎖期間內，不曾、不能買賣，更無法實現損益。所以所有參與的私募投資者，至今未曾獲利。

台股近期震盪加劇，電子、航運熄火的同時，生技股擁著藥證、業績、CDMO(委託開發製造服務)、授權等題材，獲得市場資金青睞，短線也飆漲一波，再加上亞洲生技大會7月27日～7月31日登場，12月又有醫療科技展，法人指出，生技股回檔休息後，後市猶有可為。