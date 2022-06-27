根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)Chromebook引領加拿大市場，截至5月份已蟬聯11個月市佔冠軍地位，並在今年前5月合計以38%市佔率穩坐市場龍頭，更在5月份以43%近半的市佔率領先群雄，成為加拿大銷售霸主。

隨著新世代日趨仰賴Chromebook以滿足日常生活體驗或工作需求，無論在企業、教育界或個人居家市場皆大幅成長，宏碁以創新研發出發推出多款商用、消費、家用Chromebook機種，不僅提供優異的強大效能更新，多項特色更滿足Chrome OS用戶多種使用需求，提供遠距工作、娛樂，都能隨時隨地維持生產力。

今年初宏碁發表4款新的Chromebook，包括:Acer Chromebook 512（C852）配備12吋顯示器採3:2長寬比，垂直螢幕空間比16:9顯示器多出18%，創造絕佳的閱讀與書寫體驗。Acer Chromebook 511（C734/C734T）符合玩具安全標準，讓幼齡學童也能安全使用科技產品。Acer Chromebook 314（C934/T）搭載14吋FHD大螢幕、DTS高音質技術與網路攝影機，適合中高年級學生和學校教職員的理想方案。Acer Chromebook Spin 311（R722T/R723T）輕巧可翻轉，以方便幼稚園至高中的學生們能夠隨身攜帶在實驗室、教室和家中等各處移動使用；此款機型不僅採用抗菌Antimicrobial Corning Gorilla Glass面板，還提供長達15小時的電池續航力。