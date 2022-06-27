中央流行疫情指揮中心27日公布桃園新增2774例本土個案，衛生局長王文彥表示，相較昨日下降約26.83％，不過桃園上周出現首例境外移入登革熱個案，加上近日多午後雷雨，王文彥呼籲多留意登革熱，加強清除積水容器。

王文彥表示，桃園27日新增2774例本土個案，相較26日3791例，桃園疫情下降約26.83％，其中65歲以上個案占8.36％、18歲以下個案占20.59％，已累計42萬6637本土個案，顯示整體疫情穩定收斂中。

王文彥說明，市府27日上、下午共開設26處社區接種站，提供莫德納及高端疫苗接種服務，民眾相當踴躍。另本周三（6月29日）上午8至12時則提供BNT及高端疫苗接種服務，呼籲距離接種第3劑已滿5個月（150天）可接種第4劑的長者，踴躍前往接種，市府也提供免費愛心計程車接送長者往返接種站。若尚未施打第1、2、3劑者亦可前往接種，於社區接種站完成接種的長者，可獲得700元超商禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包，完整接種疫苗，提升免疫力減少重症發生風險。

王文彥也提及，最近天氣炎熱且常有午後雷陣雨，容易孳生病媒蚊，呼籲市民朋友特別留意住家附近容易積水容器的清除，預防登革熱。提醒民眾從事戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛或關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀的患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

王文彥指出，桃園市26日社區醫療採檢站看診人數為181人、PCR採檢人數242人，另統計5月11日起社區醫療採檢站累計看診人數為2萬4866人， PCR採檢人數則為10萬6690人。有關桃園市居家照護情形，目前在案數共2萬8195人，照護案件累計41萬8990人，已完成41萬2168人，累計完成率逾98.3％，期許醫療院所能在黃金治療期內，迅速開立抗病毒藥物給符合資格的確診個案，落實及早投藥、及早照護。