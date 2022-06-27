日前新北市中和區有民眾發現，前國防管理學院操場的草皮區出現至少6處紅火蟻巢穴，議員金瑞龍接獲民眾反映後，隨即至現場勘查，並要求相關單位灌藥滅蟻，也要確實監測紅火蟻蹤跡。

金瑞龍說，因前國管院操場使用率很高，是當地很重要的休憩空間，他才會積極爭取保留國管院大操場、大草地，但如今出現紅火蟻蹤跡，他立即聯繫相關單位至現場勘查，並要求設立警示牌，也要新北市紅火蟻專管中心盡速灌藥滅蟻，並持續監測紅火蟻蹤跡6個月左右，再放洋芋片當誘餌，以確認紅火蟻已被消滅。

至於紅火蟻為何入侵？新北市政府紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄說，附近日前近日進行樹木移植工程，又連下好幾天雨，或因此導致紅火蟻現蹤，後續原則上會先灌藥防治，並持續追蹤，確認紅火蟻完全消失才會再度開放操場草皮區，保障民眾安全。

國家紅火蟻防治中心指出，雜食性的紅火蟻除了對土棲性動物造成傷害，也影響農作物的收成，更有破壞公共設施等案例，往往造成經濟上極大損失。主任黃榮南認為，政府與公民應同時負起防治入侵紅火蟻的責任，而公民參與防治工作，或可大幅提升防治入侵紅火蟻成效。

金瑞龍提醒，若被紅火蟻咬到，可以肥皂與清水清洗被叮咬的患部，然後冰敷處理被叮咬的部位，而被叮咬後儘量也要避免將膿皰弄破，以免細菌感染，若出現過敏反應，如蕁麻疹、胸痛、呼吸困難及心跳加快等症狀，一定要盡速就醫。