航運及台積電(2330)帶頭衝，台股站回5日線！擺脫融資瘦身成功，航運及半導體類股延續上周五破底翻氣勢，台驊投控(2636)、陽明(2609)、萬海(2615)、長榮(2603)連袂漲停作收，台積電大漲，帶動半導體個股創意(3443)、昇陽半導體(8028)、力旺(3529)、凱鈺(5468)、驊訊(6237)亮燈漲停，搭配中小型股大統新創(1470)、宏達電(2498)、佰研(3205)、中光電(5371)、華孚(6235)、祺驊(1593)、岱宇(1598)、南電(8046)、朋程(8255)、虹揚-KY(6573)漲停作收，台股指數開高走高，盤中一度大漲逾300點，站上15600點。

不過，由於市場信心不足，尾盤時獲利了結賣壓出籠，台積電未站穩500元關卡，指數小幅拉回，終場加權股價指數約15548.01點，上漲244.69點，成交量約2392.14億元；OTC指數為191.35點，上漲4.34點，成交量573.34億元。

今天上市各類股全面收漲，其中又以玻璃類股表現最佳，上漲3.62%，其次是航運類股及光電類股，分別上漲3.26%及2.97%，表現較差者為金融類股、網通類股及食品類股，其中金融類股上漲0.02%，網通類股上漲0.04%，食品類股上漲0.22%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲5.64%，表現最差為生醫類股、下跌0.38%。

就技術面來看，今天台股受上周五美股大漲帶動，指數開高收高，終場上漲244.69點，以15548.01點作收，站回15500點，並收復5日線；近期台股持續弱勢，技術指標多偏空，但乖離過大，且美股及亞股等國際股市止跌反彈，上周五台股加權指數收紅，今天持續大漲收高，站回5日線，短線已具反彈契機，加上台股自6月以來約下跌1504點，跌幅8.95%，但融資餘額減少301億元，減幅12.5%，已經超過指數跌幅，在融資瘦身籌碼沉澱後，有利於台股持續反彈，在未爆量收長黑前，台股指數仍有攻高機會。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，大盤上周因棄息賣壓出籠、大型權值股表現不佳，加權股價指數再創波段新低，不過上周五美股因升息預期降溫，改善市場情緒，四大指數皆強彈，吸引台股周一買盤進場，由於目前大盤技術面日、周KD已回落至20以下，加上融資大減隨籌碼面沉澱，有利資金回籠讓台股短線浮現反彈機會，若要逢低布局建議以基本面較佳的ABF載板、矽晶圓以及車用電子、高速運算受惠之相關產業供應鏈，後續通膨變化及聯準會動向仍為影響後續盤面的觀察重點。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國ISM指數從64.7高點滑落至55附近，歐元區PMI也是從63.4高點滑落至55附近，而以物價指數來看，美國5月CPI創下40年來新高，高通膨勢必壓抑全球消費力道，加上中國4~5月封城雪上加霜，全球經濟活動放緩，庫存調整將持續。回到台股各產業，因第二季中國封城，以中國為製造中心的下游各產業直接受到衝擊，且交通物流也嚴重打亂，導致第二季台股企業都是處於下修階段，6月後中國解封，應該會有一波經濟活動的回補力道，但因為通膨持續影響消費力，TV、手機、NB、各種消費性終端產品需求持續下修，供應鏈庫存仍然偏高，中國解封後的回補力道有待觀察。

吳繼先指出，FED升息與縮表的時程與力道大致底定，FED影響股市的風險將會逐步鈍化，全球需求雖不佳，但至少6月開始有一波中國解封後需求，股市也已先行反應終端下修的利空，各種利空逐步鈍化，股市可望在第三季有一波反彈行情。選股方向上，看好五大族群：一、高成長(超過15%以上成長)與能見度長的利基股，如高速傳輸IC與IP、ASIC、缺貨持續的ABF、半導體設備等；二、低基期股，如先跌過的低股價位階與本益比仍低者，有望隨盤面止穩而本益比回升； 三、高殖利率(股市下跌期間，現金報酬率>股市)；四、特殊傳產股如高階消費遊艇)；五、轉機股如網通主晶片舒緩概念。