經濟部今天下午將召開電價費率審議會，用電大戶上漲似乎成定局。中廣董事長趙少康今表示，民進黨2025年非核政策不是不好，但很躁進、沒有方法，能源政策造成國庫虧損2000億，大家毫不在乎，錯誤的政策比貪汙還可怕，更預言這個問題以後會不斷發生，像夢魘不斷纏著我們。

趙少康與蔣萬安今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。對於電費調整，趙少康說，牽涉到每個人的口袋，提到就很生氣，民進黨2025年非核政策也不是不好，但很躁進、沒有方法，不能把在野時的偉大理想，執政後非要幹不可，本來電價不會這麼緊張，是民進黨造成的。

趙少康指出，到底漲3％、5％、民生還是工業大戶？誰造成中油到今天為止虧損700、800億？台電有時500、有時1000億？台電今年可能虧1500到2000億。

趙少康指出，如果今天說蔡英文總統貪汙100億，民眾很氣、紅衫軍上街頭，他不知道蔡有沒有貪汙，但能源政策造成國庫虧損2000億，大家毫不在乎，虧損到時候還是納稅人付錢，要不就台電該繳國庫的錢不繳，不然就是國庫要彌補虧損，大家怎麼不在意？

趙少康說，核四蓋不蓋是一回事，核一、核二、核三可以延役，國外很多核電場延40到60年，歐美把核定變成綠能，他以前是反核電，但以前情況與現在不同，以前有PM2.5？這麼多肺腺癌病人嗎？

趙少康表示，以前不知道空氣有PM2.5，現在知道了還拚命發展火力、煤、天然氣，要搞綠能達不到，蔡英文做了6年也不過從馬英九的5％變成6％，經濟部長王美花已經講了2025年綠能20％已經一定跳票，現在又說2026，2026也達不到。

趙少康認為，核一、核二、核三不延，拚命增加汙染性很高、昂貴的發電能源，現在說虧損要漲價，蔡總統過去說電不會缺，現在到處停電，現在才6月，不到7、8月；蔡總統講不漲電價，現在怎麼要漲，說不大幅漲，什麼叫大幅？2％是大幅還小幅、5％是大幅還小幅、8％是大幅還小幅，都是你講的話。

對於民生普遍用電，趙少康認為因為選舉不敢漲，可能只漲工業大戶，但工業大戶也生氣，表示將來會出走，「基本上能源政策徹底失敗，錯誤的政策比貪汙還可怕，而且這個問題以後不會停，會不斷發生，像夢魘不斷纏著我們。」

蔣萬安說，5月消費者物價指數CPI達到3.39％，創下10年來最大漲幅，也是連續3個月超過3％，現在萬物齊漲，央行也升息抗通膨，電價再漲物價又受衝擊，只會讓受疫情影響的經濟、就業造成人民不可承受之重，針對用電大戶也會影響通膨，造成疫情當下民眾生活更雪上加霜。

蔣萬安批評，現在調漲電價時機不宜、本末倒置，台灣各地發生停電事故，上周南港一個下午就有2次停電，政府就能源政策、穩定供電、電網韌性迫切解決，每天跳電還漲電價，人民是不會接受的。