消防局第一大隊特別與體育局跨機關合作，在桃園區國豐七街的夜鷺生態埤塘進行水域任務搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防局第一大隊特別與體育局跨機關合作，在桃園區國豐七街的夜鷺生態埤塘進行水域任務搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防局第一大隊特別與體育局跨機關合作，在桃園區國豐七街的夜鷺生態埤塘進行水域任務搶救演練。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

暑假即將到來，7、8月暑假期間更是溺水事件的高峰期，從事水上活動而發生意外的事故頻傳，桃園市政府消防局因應即將到來的暑假，於今日上午在桃園區國豐七街的夜鷺生態埤塘進行水域搶救演練，吸引不少民眾到場觀看，直呼演練相當逼真。

消防局第一大隊特別與體育局跨機關合作，在桃園區國豐七街的夜鷺生態埤塘進行水域任務搶救演練，模擬民眾容易發生溺水之情境，藉由消防人員示範救生圈救生、自製浮具救生、仰漂等，教導民眾溺水時如何自救與救人，亦有拋繩袋救生、魚雷浮標救生、拋繩槍救生及潛水救生等專業救援示範演練，強化消防人員技能，保障市民安全。

消防局中路分隊分隊長許翠珊表示，桃園隨處可見池塘、溪流等易發生溺水區域，提醒民眾謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，第一個「叫」為大聲呼救；第二個「叫」為呼叫119、110；「伸」為利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物；「拋」為拋送球、繩、瓶等漂浮物；「划」為利用船、救生圈、浮木等大型浮具划過去。

許翠珊同時也呼籲民眾，戲水要選擇有救生員警戒之合法場所，除隨時留意周圍狀況及注意自身體力外，如發現有人溺水，不要貿然下水搶救，當下應立即呼救並撥打119，再嘗試以安全方式進行救援。