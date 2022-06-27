雲林縣政府「地方產業創新研發推動計畫」，成功幫助中小企業行銷雲林良品。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府27日舉辦「地方產業創新研發推動計畫」成果展，21家廠商展現各種創意產品，雲林縣長張麗善表示此次展出的植物素肉、黑豆零嘴、機能紡織品等，充滿健康與創意元素，開創產業藍海並增加產品附加價值，成為雲林良品的生力軍，讓雲林中小企業可以永續多元發展。

「雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」成果發表會在縣府親民大廳舉行，由張麗善、縣建設處長李俊興等人共同主持，21家參與廠商包括農業、文創、紡織、機械類別，展現1年來在縣府輔導下，所研發的各種創新產品。

張麗善表示，中小企業是台灣的產業重點之一，面對國內外愈來愈激烈的競爭，必須要想辦法提升競爭力，才能永續經營。雲林是農業大縣，近年來積極結合文創、科技、智慧機械，讓農產有更多附加價值，其中最具代表性的就是雲林良品，已在全台打出極佳口碑。

建設處長李俊興說，企業要永續經營，創新與研發是不二法門，縣府因此結合縣內雲林科大、虎尾科大、環球科大3所大學，藉由產、官、學合作方式，推出地方型SBIR計畫，幫助業者精益求精，創造更多商機。

農產品創新研發部分，有糧莘農場植物素肉與肉燥素拌醬、土庫驛自製可可豆、西螺安記食品黑豆零嘴、阿甘薯叔甘薯產品。文創類方面，古坑咖啡企業社規畫智慧農業場域。機械類則以再生能源為主題。紡織類著重機能性紡織品開發。

參展業者指出，全球化趨勢造成產業型態的轉變，台灣有極強的研發技術人員，以及成熟的高科技產業，但因市場規模有限，所以必須發展特色產業，進軍產業藍海開拓國際市場，地方型SBIR對此幫助甚大。