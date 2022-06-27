市議員吳敏濟27日邀集交通局及警局等單位會勘，要求交通局儘速設置紅綠燈號誌。(市議員吳敏濟提供)

「馬路如虎口！」大甲區臨江路是大甲溪北地區往西濱主要道路之一，每天數以萬計大小車輛行經，5公里路有十多路口，竟無一處設交通號誌造成車禍接二連三，市民出入心驚膽跳。市議員吳敏濟27日邀集交通局及警局等單位會勘，要求交通局盡速設置紅綠燈號誌；交通工程科長周志遠表示，該路口非常危險，將會盡快設置。

日南派出所長江柏漢表示，臨江路口白天車輛就很多，包含聯結車與公車等重車，過去曾發生多件車禍，為了112巷市民出入安全，建議要設置紅綠燈。

附近住戶李先生認為，臨江路的車輛速度都很快，巷口剛好在轉彎處，即使有反射鏡也反應不及，他們都非常危險，像他年紀大、眼睛也花，每次在巷口都要等很久才能安全通過，希望市府能在此路設紅綠燈，不能草菅人命。

吳敏濟指出，很難想像這麼重要的道路，沒有一個路口有設置號誌，相當危險，相對在大甲市區的街道，有些路口幾10公尺就有一處紅綠燈，溪北地區2萬多市民的安全是同等重要，臨江路已發生多次車禍，希望市府儘快設置紅綠燈號誌，讓居民出入及行車更安全。

交通工程科長周志遠強調，臨江路連接台1線與西濱快速道路，貨卡車及連結車很多速度又快，會儘快設置紅綠燈，也會調整112巷口的反射鏡，讓居民出入有更清楚的視線；尚未設置號誌前，也請民眾減速慢行，注意自身安全。