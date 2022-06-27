研究機構集邦（Trend Force）日前公布今年第一季晶圓代工市占排行，台積電以高達53.6%的比重穩居龍頭，排名第二的三星是市占率唯一下滑的企業，且以中芯國際為首的大陸晶片公司，總市占首次超越10%，有專家認為，即使大陸晶片業受美國牽制，但靠著強大的投資與內需快速成長，與南韓的差距相當接近。

環球時報、朝鮮日報報導，過去幾年大陸半導體產業一直受到美國高強度的制裁，但基於國內龐大的需求與資本投資，大陸晶片業在犯錯中持續進步。全球前十大晶圓代工廠商中，中芯、華虹及合肥晶合集成等3廠商的市占超過10%，是大陸企業首次市占達雙位數。

報導指出，當大陸持續壯大晶片業的實力，將會降低從南韓進口的半導體的比重，今年1月至5月大陸進口半導體的數量，比去年同期下降10.9%。

今年美國半導體行業協會（SIA）也預測，大陸企業在全球半導體市場的市占將從2020年的9%成長至2024年的17%，而未來3年南韓企業則維持20%左右的市占。

在此狀況下，不少南韓半導體行業的專家認為，來自大陸的威脅越來越明顯，尤其是在南韓相當重視的記憶體領域。此外，大陸晶片業雖然在14奈米以下的製程受到阻礙，但他們專注在車用半導體與人工智慧半導體等領域，將成為突破重圍的關鍵。

許多南韓業內人士雖認為，大陸晶片業的品質仍遠遠不如南韓，但有一派人的也提到，大陸晶片業靠著龐大的市場反覆進行研發，加上資源大量投入，短期內的成長相當迅速。