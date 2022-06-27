2022年已來到炎熱夏季，7月即將到來，大家也希望迎接新的氣象到來，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在7月份，容易犯小人，而這小人是你無法說出來的對象，因為你會為了大局著想，雖然吃了悶虧，卻選擇默默承受，心理面的苦只有自己知道，所以這個月是個修身養性、隱忍的月份，而對方很可能是位比你年輕女性，如果想要化解這樣的狀況，可以試著給予對方一些利益，無論是物質或是精神上的都可以，其實她要的不多，只要你有所付出，就有機會讓事情慢慢消散，降低傷害。在外出上，要盡量避免去人煙稀少的地方，或是山區郊外，在那裡一不小心，就容易受到身體上的傷害，例如滑倒、擦撞傷等。

幸運數字：20

吉祥方位：西

生肖牛

屬牛人在7月份，已有伴侶者，無論是已婚或是未婚的人，都要小心桃花劫，這個劫難來得非常突然，而且會非常嚴重，能夠讓自己原本美好的感情，產生巨大的破裂和衝突，尤其原配會以相當激烈的手段進行報復，所以奉勸在感情上千萬不要出軌，千萬不要走心，一定要忠貞，適時的拒絕第三者，才能避過此難，但是相對於單身者，反而屬於桃花綻放，這個月有機會遇到心儀的對象，可以試著去互動交往，有機會走向更進一步的發展。在身體健康上，要多注意呼吸系統的保養，少吹冷氣，盡量避免感冒的狀況。

幸運數字：12

吉祥方位：西

生肖虎

屬虎人在7月份，有望找到屬於自己的人生目標，或是工作目標、興趣方向，能夠堅定努力，並且從中得到滿足和自信，在心靈上獲得相當大的成就感，這一切會來的非常快，好像突然茅塞頓開，開悟了一樣，但是缺點是，你會非常的努力、認真，只活在自己的世界裡，導致忘了要有適當的休息，忘了要多關心和陪伴身邊的人，這點不可不注意。財運上屬於平順，沒有特別額外的收益，主要的快樂來自於心靈上的感受。另外這個月要多注意失竊的狀況，隨身物品要看管好，若不小心，則會遺失物品，或是遭遇扒手。

幸運數字：15

吉祥方位：北

生肖兔

屬兔人在7月份，會經歷一場柳暗花明又一村的奇妙旅程，原本在計畫中的腳步，會遭遇到許多不順遂，甚至失敗的窘境，但是隨著你的思緒轉變，卻突然找到一條更好的道路，好像老天指引著你轉換方向，用不同的方式去執行自己的計畫，反而最後會有種谷底翻身的快感。財運上，這個月運勢很強，在投資理財的部分，能夠有相當不錯的獲益，可以好好把握這個月的好運勢，另外在人際關係上，有機會化解過去的一些誤會，或是久未聯絡的朋友，可以在這個月重新取得聯繫，拾回友誼，恢復過往的情感。

幸運數字：12

吉祥方位：西

生肖龍

屬龍人在7月份，感情上可望一見鍾情，遇到自己的真命天子或真命天女，如果是有對象的人，更有可能會步上紅毯，結為夫妻，而且彼此雙方的感情非常濃厚，能夠互相幫助，互相疼愛，但美中不足的是，無論是單身或有對象的人，身旁的親朋好友，都並不支持你們的感情發展，也有可能會加以阻止或破壞，彷彿在上演一段梁山伯與祝英台的愛情故事，所以在人事上的處理，可能就要多費些心思，才能夠得到認同了。另外家中若是有飼養寵物的人，要特別注意寵物的情緒，這個月的牠們，會特別需要你的關愛和陪伴。

幸運數字：18

吉祥方位：西

生肖蛇

屬蛇人在7月份，桃花運勢相當強盛，位居12生肖之冠，這個月的你，心靈感情上，容易產生一種溫柔平靜的情緒，並且慢慢散發在舉手投足之間，一些不經意的動作，都有可能觸發身邊異性的注意力，也因此特別容易招來桃花，所以單身的人，可要好好把握這個月的超強桃花運，有機會可以抱得美人歸。在工作及財運上，這個月的運勢也不錯，能有相當多的創意和靈感，面對困難與挑戰時，可以快速找出解決的方法，若是在投資理財上，除了可以視得先機外，也有機緣能夠小小的賺一筆意外之財。

幸運數字：15

吉祥方位：南