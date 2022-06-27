印刷版材大廠太普高（3284）在泰嘉接手經營之後，6月27日舉行股東會，太普高2021年營收約5.7億元，每股虧損0.86元，太普高董事長呂金發預估，今年印刷本業可望損益兩平，除繼續本業經營，並積極開拓建築及成立轉投資公司「上嘉行銷」，今年接案量目標為30億元總銷金額，未來受惠代銷建案銷售成長，將帶動全年公司整體營收向上。

股東會指出，因國際鋁價與生產用化學原料持續高漲，運輸費用倍增等因素，內外銷版材銷量呈現下滑，太普高2021年營收約5.7億元，每股虧損0.86元，其中2021年印刷版材銷售量較2020年減少7%，整體營收減少約16%，營業毛利減少約42%，版材本業營運較前一年度衰退。

在跨業轉投資部分，2022年除繼續本業經營，將積極開拓建築及代銷發展，挹注未來太普高營收。

太普高董事長呂金發股東會後指出，原本預估今年印刷本業可望損益兩平，不料今年初受俄烏戰爭影響，國際鋁價不斷上漲，隨國外營收回穩，可望今年擺脫虧損。太普高董事長特助呂品學指出，太普高是台灣唯一的印刷版材製造廠，市占率第一；海外最大市場巴西需求穩定，盼藉此增加海外營收。

為了擴大營收來源，呂金發表示，太普高成立子公司上嘉行銷公司，今年主要銷售泰嘉自建案，銷售金額約30億元，2023年將代銷合作案、自建案約120~130億元的銷售金額；同時，太普高也轉投資「安平星鑽」公司20%，規劃遊艇碼頭、遊艇俱樂部、商辦、酒店式公寓、商店街等，目前正在進行環評，未來可望帶來長期穩定現金流。

呂金發表示，高雄房市前2年不正常飆漲，出現過熱現象，政府打炒房、升息、選擇性信用管制，去除投機讓房市冷靜一下不是壞事，「回歸本真」才能讓房市更健全。

尤其在土地、營建、原物料等成本出現大漲後，墊高後的房價天花板難以預料，呂金發說，房地產最大問題就是供需與就業機會，「購買力」加「價格認同」是現階段的「地板價」，預估目前地板價具3字頭支撐性，開價落在地板價邊緣尚處安全範圍。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)