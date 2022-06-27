緯穎(6669)今日宣布其位於馬來西亞柔佛州的伺服器組裝廠第二期工程正式動工，拓展伺服器主機板生產線。公司今日在柔佛州士乃機場城正式舉行動土儀式。

緯穎於2021年12月啟動馬來西亞廠的第一期工程，打造伺服器整機櫃組裝廠。隨著今天的第二期伺服器主機板生產線正式動工，將使緯穎馬來西亞廠成為其全球製造的樞紐之一，具備完整的伺服器主機板以及整機櫃組裝產線，提供一站式服務，因應超大型資料中心與日俱增的服務需求。

緯穎總經理張順來表示：緯穎伺服器整機櫃組裝廠在去年底動工，我們非常感謝當地政府當時所給予的大力支持，這也給了我們信心，加速第二期伺服器主機板產線的啟動。我們也期待公司接下來在馬來西亞能更迅速成長。本次新廠的建造將導入新世代技術，並以符合馬來西亞綠色建築指標金級認證(Green Building Index (GBI) GOLD certified) 的最高標準進行，實現智慧製造，展現我們對永續環境和經營的承諾。

Meta全球供應鏈總監Sandeep Jayaram表示，Meta和緯穎的合作關係自2012年開始以來就持續的逐年加強。感謝緯穎的深入合作，在我們已有的信任和透明基礎上，實現我們的業務目標，致力於持續改進，最後也讓我們在這個過程中變得更好。

緯穎馬來西亞的第一期整機櫃組裝廠預計將於2023年第一季度完工，第二期伺服器主機板廠也將在2024年投入運作。