隨著畢業季到來，許多學生接下來都將投入職場，轉變成為社會新鮮人，而中國人壽呼籲，年輕人初入職場時雖然收入有限，但在規劃支出仍不應完全排除保險保障，專家建議，數位時代的來臨，年輕族群可選擇從簡易好操作的網路平台開始，除了能依自身狀況選擇，整體投保過程也相對省時、簡便。

國人一直擁有良好的保險保障觀念，再加上與網路黏著度逐漸提高，使得越來越多人願意嘗試透過網路平台購買保單，且對於社會新鮮人、小資族來說，利用網路投保更是免擔心人情壓力，完全做到「自己保單自己作主」。

中壽表示，網路投保不受時空限制，核保通過，不僅保障能夠即時生效，尤其在保險內容完全透明化後，投保前更可仔細評估、比較，對於第一次購買保單，沒有熟識業務員的年輕族群特別適合，能夠自主管理並充分掌握主導權。一般而言，保險保障的預算會建議以年收入的10分之1來規劃，年輕世代不僅要量力而為，更要兼顧靈活彈性，若是無法有太多預算，可先從意外保障開始著手，以「中國人壽E安心傷害保險」為例，社會新鮮人利用網路平台即可投保，年繳保費新台幣780元，平均每天準備約3元，就能增添一年100萬元的意外傷害保障。

中壽指出，此商品保障範圍包括意外身故、意外失能等，考量到剛出社會的新鮮人在荷包有限下，通勤又幾乎都是仰賴大眾交通工具或是騎乘機車，發生事故、意外的風險相對來說大得多，因此投保意外險也正是這個階段最需要的險種之一。中壽也建議，年輕人初入社會後即可逐步規劃自身保障，強化人生各階段所面臨的不同風險，並在購買保單後需定期重新檢視，才能讓自己所擁有的保險保障更完整。