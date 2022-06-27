基隆市今日新增372人確診，市長林右昌表示，基隆確診數首見三字頭，是4月24日以來的最低，目前疫情平緩，本市專責病房空床率五成四，籲民眾外出仍要戴好口罩、勤洗手，保持社交距離。

基隆372人確診，其中外縣市通報66例，佔17.74％；若依年齡區分，以25至34歲最多，有72人、占19.35％，35至44歲次之，有70人、占18.82％；75歲以上長者有16人、65至74歲有27人、6歲以下有22人。

林右昌指出，本市COVID-19專責病房198床，目前收治91人、空床107床，空床率54.0％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症14名、輕症19名；部立基隆醫院，重症1名、中症4名、輕症15名；三總基隆分院，輕症1名；礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬3995人，其中5萬9081人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬4892人，條件不符合則有1萬4189人。