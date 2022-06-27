台積電（2330）因上周五美股ADR上漲2.14％，帶動今（27）日買盤回籠，盤中最高攻抵506元，惟最後一盤在4,991張大量摜壓下，以498.5元上漲12元、漲幅收斂至2.47％作收，500元關卡得而復失、收盤未能站上。

台積電今天以496元上漲9.5元開出，盤中最低點為495.5元，盤中最高攻上506元，最後收在498.5元，仍大漲12元，成交量也溫和放大至37,856張、較上周五增加三成，可惜的是未站上500元大關，市值也來到12.92兆元，差一點就站上13兆元大關。