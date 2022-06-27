高雄市三民市場今日中午發生一起車禍，王男騎車撞上攤位後逃逸，造成攤位架倒塌及五位民眾受傷，其中攤位老闆娘傷勢最為嚴重，頭部遭攤架重創噴血，緊急送至高醫急救，所幸無大礙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市三民市場今日中午發生一起車禍，王男騎車撞上攤位後逃逸，造成攤位架倒塌及五位民眾受傷，其中攤位老闆娘傷勢最為嚴重，頭部遭攤架重創噴血，緊急送至高醫急救，所幸無大礙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市三民市場今日中午發生一起車禍，48歲王姓騎士騎車撞上攤位後逃逸，造成攤位架倒塌及五位民眾受傷，其中攤位老闆娘傷勢最為嚴重，頭部遭攤架重創噴血，緊急送至高醫急救，所幸無大礙。後來警方以車追人，在市場內找到王男，並請他到案說明，王男辯稱剛下班精神不濟，才會撞到攤販，又心生畏懼才會逃離現場。訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

今日約11時30分，王男騎機車進入市場時，整輛機車撞向一旁賣生活用具的攤販，導致老闆娘、顧客、路人等5人受傷，其中老闆娘頭部被鐵架砸到，造成頭部撕裂傷，傷口處有大量鮮血，場面非常恐怖，警消獲報後趕往現場，將老闆娘等人送醫急救。

目擊民眾表示，當時王男肇事後，先牽著機車向攤位旁緩緩移動，原本以為會停下來報警，最後卻加速逃逸直接就騎走。

警方通知王男到案說明後，王男表示自己是夜班保全，因為剛下班想要回家休息，精神不濟才會釀禍，酒測值為0，發生車禍當下因為心生畏懼才會逃離現場。到案後不斷向警方跟當事人道歉「我真的不是故意的」，訊後依公共危險罪移送地檢署偵辦。

據了解，車禍當下有兩名傷勢輕微，表示自行就醫；另外兩位傷者分別送往高醫、大同醫院救治；而傷勢最嚴重的老闆娘則是送往高醫急救，經急救後意識清醒無大礙，隨後到派出所協助警方製作筆錄。