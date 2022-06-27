由於全球通膨居高不下，市場雜音未除，加上美國升息吸引資金回流，保德信指出，亞股上周全面呈現資金淨流出，東北亞雙雄再度成為外資賣壓重心，南韓失血近10億美元，台股遭資金淨流出近8億美元，南亞的印度也遭外資提款近7億美元，東協國家則以泰國、印尼遭賣超3.11億美元、2.82億美元較多。

不過，在美股近期展開明顯反彈的帶動下，亞股走勢並未完全受到外資影響，上周反而漲跌互見，表現較佳的市場以印度大漲2.66%、中國漲近2%名列冠亞軍，印尼單周漲幅1.53%表現亦不俗，但相對地，南韓上周重挫-3.05%墊底，越南、台股跌幅也都超過-2%，屬於亞股後段班市場。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，上周美股展開跌深反彈行情，不過從經濟數據面來看，美股仍需時間消化負面訊息，美國公布5月成屋銷售為年化541萬戶，低於前期的560萬戶，年增幅-8.6%，已經連續10個月呈現年減，而美國6月全國房屋建築商協會(NAHB)房屋市場指數也呈現連續6個月走低趨勢，且創2020年6月以來最低，顯見美國房市正在降溫；此外，美國6月PMI指數低迷，反映出終端需求出現疲軟跡象，然美國CPI成長居高不下，外界預期通膨高峰恐延長至第三季，讓聯準會主席鮑爾於國會聽證談話時，持續表明對抗通膨的決心。

中國股市展現鮮明自低檔彈升行情，連四周收紅，PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，中國基本面出現好轉，5月工業生產年增率反彈至0.7%，其中製造業生產年增率由-4.6%大幅上升至0.1%，反映多地復工復產，帶動生產活動回穩，除基本面有明顯改善，近期政策利多不斷也是激勵陸股反彈的因子，例如商務部明確要求促進餐飲業恢復發展落實工作，包括相關補貼措施、社會保險助企紓困政策、拓寬企業融資管道、增強融資擔保增信功能，以及支持老年助餐消費等，對於提振消費動能有相當的支持作用。