民進黨台北市長布局，傳出英系已為衛福部長陳時中物色競選辦公室地點。爭取參選北市長的無任所大使林佳龍今天說，「我就是發揮阿甘精神，繼續向前跑」；陳時中會面臨轉身的困境，以及選舉時會被攻擊、只能防守。

林佳龍今天接受震傳媒專訪，他說，自己從政壇阿信、變成政壇阿甘；很多人很同情他，覺得有一場party（派對），他沒有受邀，自己先站在那裡，要慢慢進入party，他心情很糾結，但早就想通了，不會受到旁邊噓聲或掌聲影響，心頭抓乎定，堅持做對的事。

林佳龍說，去年底開始，做過8次民調，如果是對比，民進黨內不管是他或陳時中，都是第3名，兩人幾乎是一樣；但如果是他和陳時中互比，問選民誰適合當台北市長，他領先很多，最近這一次民調，有1800個樣本，他與陳時中是35%比19%。

林佳龍認為，這容易理解，因為防疫是在逆風，有6成的人認為指揮官應堅守防疫崗位，防疫好的時候是紅利，若防疫有一點狀況，可能有時要承擔過度的批評，此時要轉身，如果沒有其他的人也適合，那可能就非誰不可；但若今天有其他人選、也是可以代表民進黨打好這場選舉，甚至更可能會贏時，當然也會被選民納進來一起評估。

林佳龍說，過去的經驗，除了前總統陳水扁1994年參選台北市長以外，其他的「三腳督」最後都是棄保，而且棄得很徹底；最後民進黨提的人，會不會促成藍營棄保，若是仇恨值高，選民若是討厭民進黨、要教訓民進黨，棄保很容易。

林佳龍認為，陳時中面臨的困境，一個是轉身的問題，此外，選舉時，陳時中會被攻擊、只能防守；而他歷練中央地方、府院黨團，馬上就可以上手，拋出願景，反守為攻。他認為，台北市副市長黃珊珊有市長柯文哲的包袱，國民黨的蔣萬安則是年輕、沒有行政經驗；黃珊珊缺少比較宏觀的政策規劃能力，台北是很成熟的都市，市民水準也很高，不需要多一個市議員當市長、也不需要多一個立委、沒有政務官經驗的人學習當市長。

至於民進黨是否由陳時中出線，林佳龍認為，民進黨底牌沒翻出來前，機會都是一半，現在決策者心中有一把尺，徵召由上而下，也要負責任，今天徵召誰，選舉結果，徵召者是要負責任的。他說，如果2022年底由民進黨執政，當然對2024總統選舉繼續勝選會有加分，如果台北、新北、桃園都是在野黨拿下，中央會陷入困境，面對葉爾欽效應。

至於如果年底沒參選，是否直取2024。林佳龍說，如果這一戰他沒有上場投球、他就往下一戰準備，在團隊內，「成功不必在我，成功一定有我」，至於角色適合放在哪個戰鬥位子，這是開放的。

另外，林佳龍在接受媒體訪問時，對於傳出英系已幫陳時中找好競選辦公室，他說，自己就是發揮阿甘精神、繼續向前跑，把所準備的政見，提供給民進黨做公共財，最後徵召的結果，一定也會通盤考量疫情、選情如何兼顧。

台北若由陳時中出戰，是否成為全國箭靶，形成外溢效果。林佳龍說，外溢可能正面、可能負面，但台北是輿論焦點，攻防會在這裡，這是可以預期的；他認為，現在每天的死亡人數與中重症人數還是相當多，不能放鬆，一定要嚴陣以待，做好防疫。