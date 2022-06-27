台灣已出現第一起猴痘案例，確診者有發燒、水泡和皮疹的症狀，感染科症權威黃立民醫師更示警，猴痘一但進入社區傳播將很難斷根。而一份最新的民調更顯示，民眾相當憂心猴痘會進入社區！

入口網站《Yahoo》今（27日）起以「猴痘侵台，你會擔心疫情進入社區嗎？」為題進行投票，本次投票共有三題，分別為：「猴痘侵台，你會擔心疫情進入社區嗎？」、「你認為邊境檢疫該調整嗎？（目前為3天居家檢疫+4天自主防疫）」與「你會因猴痘而提高個人防疫規格嗎？」，而截至27日下午3點，已有超過12000名網友參與投票

在題目一「猴痘侵台，你會擔心疫情進入社區嗎？」，有高達78.8%的民眾表示擔心（50.4%非常擔心，28.4%有點擔心）；題目二「你認為邊境檢疫該調整嗎？（目前為3天居家檢疫+4天自主防疫）」中，有接近一半的49.2%民眾表示擔心；而在第三題的「你會因猴痘而提高個人防疫規格嗎？」，有67.5%的民眾表示會（40.2%一定會，27.3%可能會），遠超表示不會調整的21.6%，足以顯示民眾對其的重視程度。