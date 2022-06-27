每個人面對感情的態度都不一樣，有些人比較被動，就算喜歡也不會說出口，甚至把對方推得遠遠的。命理網站「星座不求人」分享，處女座、天蠍座、金牛座越愛一個人越不敢輕易靠近，甚至會主動遠離對方。

1、處女座

處女座天生比較被動，再加上沒有安全感，所以習慣以冷漠面對一切，當遇到喜歡的人時，就算心裡再怎麼激動，表面上還是一副雲淡風輕的樣子，因為他們不了解對方，就難以敞開心房，需要透過更多的小細節觀察。其實處女座並沒有想像中冷漠，也沒有那麼堅強，只是越投入就越害怕受傷害，所以越心動就越想要推開對方。

2、天蠍座

天蠍座的個性過於細膩，對待感情小心且謹慎，顧慮的事情也比較多，所以在沒有感到踏實以前，不會輕易對某個人動心，要等到時機成熟的時候，他們才願意定下心來接受對方。天蠍座需要的是一段長久、可掌控的感情，有時候他們明明喜歡你，卻要想辦法離開你，明明愛你卻不想和你結婚，其實都只是因為缺乏安全感。

3、金牛座

金牛座面對感情時，大部分都很理智且清醒，如果有心儀的對象，就會開始單方面的考察期，一旦覺得對方有問題，不管多喜歡都不願意和對方在一起，他們非常抵觸掌握不了的結果，若是2人相處看不到未來，他們也會選擇漸漸遠離。感情中的金牛座善於把喜歡的人推得遠遠的，因為他們認為，如果不適合還硬要在一起，最後的結果只會害人害己。