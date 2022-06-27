曾與「飛躍羚羊」紀政、林昭秀攜手參加1960年羅馬奧運，一手包辦國內女子鉛球、鐵餅與標槍三項全國紀錄，這些年來作育英才無數，素有「吳媽媽」之稱的吳錦雲，今日清晨6點多逝世，享年83歲，消息傳出後田徑界與她的子弟兵們齊聲哀悼，中華田協理事長葉政彥與秘書長王景成表示，協會將全力協助家屬辦理後續事宜，希望吳媽媽能一路好走。

吳錦雲在參加羅馬奧運的時候已22歲，是3位女子選手中年紀最大，因此她是台灣女子田徑史上歷來參加奧運會最長者。吳錦雲兩度在亞運會上摘下銅牌，同時能在鉛球、標槍和鐵餅稱霸全國，獲得「三鐵皇后」美譽。

吳錦雲卸下運動員戰袍後轉任教練，4度執掌國家隊兵符，帶隊征戰奧運和亞運會，先後擔任台體大與輔大教練，培育出包含陶武訓、蔡尚智等多名好手，可說是桃李滿天下。

吳錦雲曾獲得國際奧會婦女與運動成就獎，2016年運動菁英獎獲終身成就獎。

輔大田徑隊教練王建峻表示，吳媽媽早些年就罹患大腸癌，兩年多前中風，但平時生活仍可自理，今早起床洗漱後就安然離開人世。

王景成說，吳媽媽將一生都奉獻給田徑，豎立典範與楷模，希望她的子弟兵能同心協力送這位永遠的田徑人走完人生最後一哩路。