北捷27日開記者會稱電價傳漲8％，每年恐增1.5億用電營運成本，外界憂24年票價不漲政策會改變，台北市副市長黃珊珊表示，北市目的是鼓勵大眾運輸，若漲價就有背道而馳問題，所以現在非單純漲價，而是要看整體配置。

黃珊珊27日視察視察新創基地 Co-Space談到電價問題時表示，預算是整體來看，公務員有加薪、公共工程建造成本飆漲預算追加等，要回到整體配置來看，電價是嚴肅問題，整個國家必須面對，如果電價要調漲，政府如何因應控制，包括學校用電，這都要做統一的配置考量。

黃珊珊強調，北捷為什麼票價不漲，因為希望鼓勵大眾運輸，此外也透過開源，像是捷運站TOD，是希望捷運不是從本業賺錢，而是靠副業增加收益，讓票價抑制在一定金額，還可繼續鼓勵大眾運輸。

黃珊珊直言，現在非單純漲價，而要看整個配置，若單漲價就可解決問題，那後續很多事就沒辦法做，我們目的是鼓勵大眾運輸，若漲價有背道而馳問題，要在市民享受到大眾運輸的利益同時，市政府又不至於受到電價漲價影響中，要找到平衡點。

至於是否估算電價漲後，票價不用漲或漲幾趴，對此，黃珊珊表示，交通局會去做估算，重點在北市預算1700多億預算，要分輕重緩急，要放哪一邊，碰到狀況該怎麼做，北市鼓勵大眾運輸，20幾年沒漲票價是事實，這也是要面對的狀況，否則不符合運用綠運輸信念。