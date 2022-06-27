「AKB48」前成員板野友美因腹痛急就醫，但一開始初步檢查醫生診斷是「十二指腸潰瘍」，未料，服藥後仍無法止痛，結果再度進醫院，竟發現胃內有寄生蟲，為了將蟲拉出，卻造成她劇烈疼痛，直喊「「比生小孩還痛」。

日本女星板野友美曾是「AKB48」的成員，更被列為「神7」一員，2021年嫁給小6歲的日職養樂多隊投手高橋奎二後生下女兒，昨（26）日上傳影片表示自己胃痛已經2天，一開始去醫院檢查說是十二指腸潰瘍，於是吃了藥，到了晚上還是痛到睡不著，為避免影響工作，便再度到醫院做胃鏡檢查。

在進醫院時，她也請工作團隊拍下影片，並在就醫的過程中，能見到板野友美虛弱地躺在病床上說：「好恐怖，真的看到海獸胃線蟲。」當醫生進行診治，把寄生蟲從胃裡夾出來時，使板野友美痛到淚水直流喊「只有一隻，卻比生小孩還要痛，雖有打麻醉藥，但我非常清醒，因為實在太痛了」。

板野友美還公布胃裡的海獸胃線蟲照片。（圖/板野友美YT）

之後，板野友美還公布胃裡的海獸胃線蟲照片，能隱約看到胃壁上出現白點。接著還吐露「是自己曾吃了明太子烏賊、螢烏賊，但一起用餐的經紀人卻沒事。」且醫生叮嚀她最近暫時不要吃壽司，最後她強撐起精神對著鏡頭：「吃生魚片的時候要多注意喔！」