東非國家馬拉威一名23歲正妹揭露自己是一名「34寶」媽，原來她收容了多名孤兒，她拍攝影片表示自己每天清晨4點就起床照料孩子直到深夜，忙碌的作息及驚人的工作量讓網友相當震撼，影片多達數百萬人次觀看。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，打扮時髦、亮眼的23歲女子姆孔迪亞（Tusayiwe Mkhondya）拍攝TikTok短影片自稱是「34寶」媽，原來她在18歲那年成了單親媽媽，後續她成立「你不孤單」（You Are Not Alone，Yana）組織收容孤兒、無家可歸的孩子及少女媽媽，至今一共需照顧34名孩子，年紀介於5個月至16歲之間。

@tusaiweyana ⚠️PART ONE⚠️ This is for under 6 babies!! few are my grandchildren and my two daughters went for a holiday, ♬ Big Pine Creek - Signa

她說有些孩子是孤兒，有些人只有爸爸或媽媽，有些孩子的父母仍健在，只是被親生爸媽遺棄了，她強調這些孩子們沒有被拋棄，「我提供教育、賦權及技能。」

姆孔迪亞也在短影音平台TikTok開設帳號，拍攝短片分享自己忙碌的每一天。她說清晨4點就必須起床為孩子們準備食物，其中一支影片是她做三明治給孩子們當午餐，煮飯及肉當作晚餐，影片雖然只有短短40秒，但塞滿鏡頭的餐盤數量仍讓人能夠體會準備時有多麼耗費精力，這支影片的觀看人次將近1000萬。

另一支影片則是姆孔迪亞與較年長的孩子們合力洗衣服，畫面顯示地上堆滿大批衣物及棉被，她與孩子們分別用不同水桶浸泡、手洗衣物，影片吸引超過250萬人次觀看。

@tusaiweyana I hope one day when we starting building the hostels we will have a laundry room. ♬ Motivational Background - Steeland

姆孔迪亞說她只為5歲以下的孩子做飯，其他孩子早上也有自己的工作。

所有人都在晚上7時上床睡覺，不過姆孔迪亞仍不能休息，她必須待命，為突然醒來的嬰兒餵奶、換尿布，同時也必須為隔日的工作預做準備。

@tusaiweyana Sorry my English is bad but anyways I had to post this and this is just today’s night 😴😴 ♬ Sleepy - Gui

她說目前正在募款，預計買地擴大孤兒院的規模。

至今姆孔迪亞的TikTok帳號有超過60萬粉絲，許多網友讚賞她的付出、為她加油打氣。