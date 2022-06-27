受美股大漲激勵，台股今日同步上漲244.69點，漲幅1.6%，指數終場收在15548.01點，成交量2392.15億元；台北外匯經紀公司新台幣匯價下午盤升破29.6元，盤中一度來到29.594元，升值1.38角。

針對台股後市，PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，近期台灣股市隨美股上下震盪，且震盪幅度劇烈，短線指數出現反覆測底機會大，而短期觀察指數走勢，最重要的主流指標需視晶圓龍頭大廠股價是否止穩，將成短線多空關鍵，今日晶圓龍頭大廠股價在盤中一度達506元，但終場仍未站穩500元大關，收在498.5元，另外，未來一週每日量能若達到2500億元至3000億元水準，這波反彈走勢才能較為強勢且具有延續性。

賴正鴻表示，台灣5月經濟數據「外熱內冷」，第二季以來本土確診數攀升，民眾外出消費謹慎，加上去年同期亦有疫情影響，掀起國內囤貨潮及遠距商機形成高基期，台灣5月零售銷售年增率下滑至2.7%；不過在外銷訂單方面，隨中國封控逐步解除，產能、物流、人流及材料短缺狀況亦逐漸改善，加上新興科技應用及數位轉型需求居高不墜，5月外銷訂單規模達554.3億美元，創同月新高，年增率重回正成長6.0%。

賴正鴻認為，預料未來隨全球各國逐步放寬邊境管制，有利於整體終端需求回溫，加上5G、高效能運算及車用電子等長線需求持續擴增，可望挹注台灣外銷接單動能居高不墜。