他說８音是因為教育部把「低、中、高」三音各分成長音與短音，才從5音變成8音。(吳建輝攝)

施福珍強調，過去他多次發函到教育部，去年也發函給蔡英文總統，但始終沒有得到正面回應，導致現行的台語教學政策推行有困難，不要說小朋友不會，連大人都看不懂。(吳建輝攝)

隨著時代演變，台灣年輕一輩台語能力跟著下降，過去普遍認為台語有八聲調，包括「衫、短、褲、闊、人、矮、鼻、直」八音，但國寶級囝仔歌王施福珍今站出來說，其實只有５聲，其中有3聲只是一個音節內音高的改變，他說他有發函給總統、給教育部，但始終得不到正面回覆，他說還是希望年輕人能學到「正統」的台語。

今年已經88歲高齡的施福珍，來自彰化員林，致力於台灣傳統囝仔歌創作、編寫國小台語教材，包括《點仔膠》、《大鼻孔》等知名歌謠都出自於他手，他說８音是因為教育部把「低、中、高」三音各分成長音與短音，才從5音變成8音。

施福珍表示，他真的凍未條了，台語和國語一樣只有5聲調，現在的小朋友都學8聲調，這都是為了指導外國人所設計，台、國語明明都是「低、中、高、抑、揚」，連注音符號語調號都相同，但教育部台語委員會卻將eng.ek聲調，改成外國人比較容易學習的ing.ik聲調。

施福珍解釋，這兩音像是「成績」的台語原本是「ㄙㄝㄥ－ㄗㄝㄍ－」就變成「ㄒㄧㄥ－ㄐㄧㄍ－」，彰化地名「永靖」台語從「ㄝㄥ ㄗㄝㄥ－」變成「ㄧㄥ ㄐㄧㄥ－」這種廢棄台灣傳統鄉音的ㄝㄥ˙ㄝㄍ系統，完全就不是正統台語，對於現在小朋友學不到正統台語，讓他很憂心。

施福珍強調，過去他多次發函到教育部，去年也發函給蔡英文總統，但始終沒有得到正面回應，導致現行的台語教學政策推行有困難，不要說小朋友不會，連大人都看不懂，過去他出版10餘冊的台語民間文學，都是採用5聲標音法，希望總統、教育部能看見早日採納。