台灣近年股市在疫情中逆勢飆漲，股市成為熱門投資，引來詐騙集團設局，宜蘭的吳姓老農去年9月接獲投資簡訊，信以為真加入APP會員，10月起開始匯款買股票，幾乎每次一買就200萬，2個月內花了2165萬還要不回股票，透過當地警局報案，台南市警方近日陸續逮獲在台南的6名車手，包括2對夫妻檔。

66歲吳姓老農去年9月接獲手機陌生簡訊廣告，鼓舞加入股票投資APP，他去年10月加入半年期會員，至去年12月為止，共匯了14筆款項買股票，每筆動輒200萬起跳，幾乎每周買股1至3次，共匯出2000多萬元。

吳男買的股票都非上市上櫃股，後來想賣掉拿回現金，卻遭對方以有欠款為由，不能拿回現金，他才驚覺遭騙，在宜蘭礁溪警分局報案，警方甚至懷疑他買的可能為虛構股票。

案件受理偵查，由刑事局第4大隊第2隊與台南警5分局合辦，台南市警方日前掌握吳男匯出的錢陸續遭6名車手提領，包括31歲呂男與32歲李女、27歲周男與29歲張女2對夫妻檔及25歲陳男、36歲黃男2人。

「人家說這是合法的錢」6名車手到案後都稱不知情，錢領完都往上呈交。全案除依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等將6名車手集團移送台南地檢署偵辦，警方並追查其他車手及上游組織。

警方表示，台灣股市近年看好，吸引不少人投資，卻暗藏詐騙陷阱，提醒對於手機出現的陌生投資廣告訊息，直接刪除，切勿聽信。