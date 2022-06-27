疫情趨緩，新北今日新增確診3679人，是近期最低點，新北市長侯友宜表示，新增人數比前一段時間5000多人下降趨勢明顯，但他認為後續要觀察，這兩天是否因為假日效應，不過七日平均曲線往下降，有往下走勢趨勢，希望大家要繼續把防疫做好。
侯友宜說，新北今日居隔人數9583人，也是最近低點，後續觀察中，居家照護執行人數2萬3000多人，居家照護累計康復達到60萬1744人。
疫情趨緩，新北今日新增確診3679人，是近期最低點，新北市長侯友宜表示，新增人數比前一段時間5000多人下降趨勢明顯，但他認為後續要觀察，這兩天是否因為假日效應，不過七日平均曲線往下降，有往下走勢趨勢，希望大家要繼續把防疫做好。
侯友宜說，新北今日居隔人數9583人，也是最近低點，後續觀察中，居家照護執行人數2萬3000多人，居家照護累計康復達到60萬1744人。
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