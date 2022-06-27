位於南投市復興路上的一間連鎖飲料店，昨日上午發生一起消費糾紛，一名男子帶兩名孩子購買兩杯飲料，其中一杯為波霸鮮奶茶，店員疑似聽錯，做成波霸鮮奶，男子當下雖表明沒關係，可以再另點一杯，但下秒卻拿起做錯的飲品往大馬路丟，更轉頭向店員吼「講兩次了，都沒有在聽」，嚇壞所有人，店家事後也將影片PO上網，引發網友撻伐，批評男子給孩子最壞身教。

店家昨（26）日於臉書社團《南投人聊天室》分享近3分鐘影片指出，26日上午10時12分，一名男子帶兩名孩子購買兩杯飲料，其中一杯為波霸鮮奶茶，過程中店員疑似聽錯，做成波霸鮮奶，出餐時男子發現購買的飲品不是他要的，一臉驚訝地說，「我要的是波霸鮮奶茶」，店員反問「不是波霸鮮奶嗎？」

男子當下雖表示「沒關係，這杯可以給我，我再點一杯」，男子將口袋的鈔票掏出後，直接往櫃台丟，下秒拿起波霸鮮奶轉身就往大馬路扔，之後轉頭向店員咆哮「講兩次了，都沒有在聽，我要波霸鮮奶茶」，畫面讓店員及一旁等候的客人瞬間愣住。

店家說，點餐時都會複誦一次客人所點的品項及甜度冰量，另外結帳時也可從螢幕上確認餐點內容，店家強調，感謝男子沒有讓員工自行吸收出錯的飲品，花錢也有權利決定如何處理飲料，但丟擲到馬路上不僅製造環境髒亂，也嚇到在場所有的人，事後被嚇到的員工，還得善後打掃，而且男子還帶著兩名孩子，給孩子做了最壞的示範。

影片曝光，網友也看傻眼，「為什麼要在小孩面前這樣？不怕小孩日後學習嗎？」、「不想喝也不用這樣丟吧」、「真的沒水準到一個極致」、「最壞的身教，就不要自己女兒以後工作遇到你這種人，將心比心不懂，浪費食物」。