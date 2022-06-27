疫情圖示

中央27日公布新竹縣新增749例確診案例，分別為374名男性和375名女性，年齡分布在0至99歲，12歲以下134人，65歲以上81人，多數集中18至64歲青壯年佔6成6，目前新竹縣居家隔離1323人，居家照護列管人數6675人，累計確診人數91343人。

新增確診者分布為竹北市249例、竹東鎮149例、湖口鄉127例、新豐鄉82例、新埔鎮34例、關西鎮22例、芎林鄉20例、橫山鄉9例、寶山鄉14例、北埔鄉18例、峨眉鄉2例、尖石鄉12例、五峰鄉11例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，為提升65歲以上長者第4劑接種率，6月28日至30日將由各鄉鎮市公所造冊發通知單，逐一請符合接種第4劑資格的長者按通知單時間地點前往接種，預估約1萬7千人。

7月1日起至10日免預約，按通知單時間地點前往接種第4劑疫苗，未能依通知單時間當日完成者，可就近衛生所或合約院所預約施打，完成施打的長者除送2劑快篩試劑，也會得到一份精美禮品。

衛生局提醒曾經確診無症狀感染的長者，建議自發病日或確診日起至少間隔3個月後再接種。若是接觸者則應於結束自主健康管理，無疑似感染症狀後，再行接種。