中央今（27日）宣布宜蘭縣新增485個確診者，本土累計確診數71387案例。縣長林姿妙表示，今日是5月3日以來，確診人數最少的1天，提醒縣民要持續配合防疫措施；另外，自7月1日開始，縣內部分醫院將調整多功能防疫診服務時間和項目，請民眾注意相關內容。

宜蘭縣衛生局表示，自7月1日起，調整縣內部分醫院多功能防疫診服務時間及項目，其羅東聖母醫院社區篩檢站調整為週一至週日下午2時至6時、防疫診看診時段調整為週一至週日下午2時至4時30分；羅東博愛醫院社區篩檢站整為週一至週日上午8時至12時、防疫診看診時段調整為週一至週日上午8時30分至11時30分。

另外，杏和醫院社區篩檢站自7月1日起與防疫診合併辦理，提供快篩陽性診斷、疑似或確診個案診療、開立處方及領取藥物等服務；衛生局指出，溪北地區的民眾若有PCR篩檢需求，除了到杏和醫院的防疫診外，也可至陽明交通大學附設醫院社區篩檢站及多功能防疫診接受服務。

校園疫情方面，今日新增確診學生103人、教職員工12人，累計10208位學生、1107位教職員確診。而第18波學童快打站在7月2日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打，也請其他年齡層的縣民，儘快接種完整疫苗，提升群體保護力。