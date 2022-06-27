新冠肺炎疫情趨緩，但前疾管局局長蘇益仁提醒，今年將出現「新冠和流感一起來」的雙重考驗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，台灣近兩年都沒有流感疫情，但仍有可能從境外進入社區，而入境檢疫3+4、戴口罩等措施，都有助於防範流感疫情。

近來大陸福建、廣東等地接連發生流感疫情，外界憂心流感和新冠肺炎一起發生，恐難以防範。莊人祥表示，目前看到周邊國家有流感流行，而台灣去年2月以來沒有任何1例流感重症，社區也沒有流感疫情。

但莊人祥坦言，未來的確有可能透過境外移入導致流感傳播，但目前入境仍有3+4檢疫規定，加上戴口罩等措施，有助於阻擋流感疫情。但隨著新冠肺炎疫情趨緩，外界關心暑假將至，口罩政策是否可望放寬，他表示「還在研議中，目前並未放寬」。

新冠疫情降溫，國內僅新增2萬8489例本土個案，外界關心何時從第五類法定傳染病分類改為第四類？莊人祥說明，目前新冠肺炎屬於第五類，確診病例需要做隔離治療，接觸者也需要隔離，如要改為第四類，仍還需要一些討論和共識，並擬定配套措施，例如像流感只監測重症，或是針對所有個案皆列為第四類。

本土個案數持續下降，其中是否藏有大量黑數？莊人祥回應，不管在台灣或任何一個國家，病例能夠被通報出來，病患要有症狀並自覺快篩，驗了之後也要能夠和醫院通報，都需要民眾來配合；以台灣而言，民眾素質算是高的，如果說黑數高，死亡可能會拉高，但目前死亡病例並沒有高出很離譜。