俄軍加強對烏克蘭首都基輔攻勢

種種跡象顯示，在俄烏戰爭中大出風頭的土耳其「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機的殺傷力正受損。在俄羅斯改善防空系統，擊落數十架「旗手」後，烏克蘭軍方為是否要繼續使用它們，而出現內鬨。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）27日報導，俄羅斯以S-300、「山毛櫸」（Buk），Tor-M2和「鎧甲」（Pantsir）防空系統組成多重大型防護網，使「旗手」的戰力受限。

如今俄烏戰爭重心已移到烏東頓巴斯（Donbas）區，但比鄰的俄羅斯西部軍區卻控制了這龐大的防空系統。《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網指出，為了究竟要不要繼續高度依賴無人機對抗俄軍，烏克蘭前線部隊，飛行員和高級將領間已出現歧見。

俄烏交戰初期，烏克蘭利用「旗手」，有效摧毀俄軍裝甲和後勤車隊，但後來卻頻頻被擊落，迫使烏克蘭將飛行架次減少為每天20—30次。

儘管如此，五角大廈官員卻不願賣先進的MQ-1C「灰鷹」（Gray Eagle）無人機給烏克蘭，因為他們擔心，萬一俄軍擊落這些無人機，恐怕導致敏感的技術外洩。不過，換掉敏感的電子裝置，改用沒那麼先進的替代品，卻有損戰力。

烏克蘭軍官說，如今他們的飛行員比戰機還多，亟需如F-15和F-16等戰機，來執行可能飛入俄羅斯領空等較複雜的任務。而目前烏克蘭空軍所從事的，主要是空中密接支援任務。