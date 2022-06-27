爭鮮釋出鮮蝦壽司優惠，免加價就可升級為三貫，時間只到7月底。（爭鮮提供）

海壽司表明暫不跟進漲價計畫，若業界普遍都漲也不排除跟進。（海壽司提供）

壽司郎強打新品「鮭魚親子茶碗蒸」，抓住鮭魚控的味蕾。（壽司郎提供）

藏壽司聯名柯南推限定扭蛋，消費滿額可獲多樣柯南周邊商品。（藏壽司提供）

多數人想嘗壽司都會到平價迴轉壽司店享用價格親民又美味的餐點，不過受國際物流影響加上鮭魚成本攀升，爭鮮證實吃不消，27日起鮭魚握壽司、鮭魚肚握壽司漲為40元。部分業者仍自行吸收並釋出優惠持續讓顧客回流。

爭鮮兩項鮭魚餐點漲幅達33％，讓不少網友哀嚎「平價優勢守不住了。」爭鮮行銷部總監鄭哲明坦言，「因為鮭魚半年來進價成本漲幅達47％，所以產品價格才調整，漲價部分僅這兩項，7成產品依舊維持30元。」另為穩住買氣，業者即起至7月31日推「鮮蝦2＋1加量不加價」活動，鮮蝦壽司免費從2貫升級成3貫。

面對鮭魚成本上升，海壽司回應目前無漲價規劃，「但若市場競爭者普遍都漲價的話，不排除跟進；現階段以自行吸收為主，因為目前剛走向復甦，我們還是以讓消費者先回流後再做打算，另6、7月也持續推出折扣。」28日起至7月31日，會員享平日點數累積雙倍、週末三倍，每1千點就贈送百元折價劵。壽司郎同樣傾向內部吸收，並強打人氣單品鮭魚親子茶碗蒸，期間限定品售完為止。

藏壽司除了不漲價外，也為迎接30日上映的「名偵探柯南：萬聖節的新娘」，聯手柯南推出21款限定扭蛋；7月6日起，藏壽司將陸續推多款名偵探柯南墊板及名偵探柯南筆記本，凡消費滿額並追蹤藏壽司Facebook或Instagram，便能獲得限量贈品。另30日前釋出限時七天的豪華「鮪美賞味祭」，多款豐富產品包含人氣好評的三貫一盤「奢華三鮮」、全新登場的餐點「鮭魚卵海膽牛肉」以及「溢滿松葉蟹鮪魚」，帶給饕客豪華的夏日饗宴。