高雄27日新增3874例新冠肺炎本土確診個案，目前盛行率已達15％，整體疫情已明顯穩定、趨緩，高市府宣布放寬校園防疫規定，暑假期間學生經過家長同意後可參與各類暑期課程，另外，國高中生也可參加跨縣市校外教學活動，逐步讓親師生回歸正常生活。

高市府教育局表示，從7月1日開始放寬校園防疫規定，各類暑期課程及活動（如課業輔導、營隊、社團、訓練等），經家長同意參加，得採實體方式舉辦，並應加強落實相關防疫措施，而校外教學活動部分，國小仍以市內辦理為原則，由於國高中學生疫苗接種普及化，經學校、學生及家長共同決議後，得辦理跨縣市活動。

教育局提醒，師生於居家照護、居家隔誰、自主防疫及入境居家檢疫期間不得進入校園，另外，學生於確診前2日曾到校上課或參與活動，該班學生及教師必須暫停實體課程3天，改採線上遠距教學或延期、停止辦理。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾，百分比為18.4％，而0到4歲則是5.1％、5到11歲7.7％、12到19歲5.2％、20到29歲13.7％、30到39歲16.7％、40到49歲17.8％、65歲以上15.4％。