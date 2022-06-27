金牌戰對戰土耳其-賽前合影。（台中市政府提供）

台中排球再創佳績！豐原高商男子排球隊代表我國參加「2022年世界中學生排球錦標賽」勇奪亞軍，教育局長楊振昇在第一時間代表市長盧秀燕致電恭賀，感謝他們為台中爭光，也感謝台中市體育總會和排球委員會長期對台中市排球運動的付出；教育局將持續給予學校及選手支持，厚植台中競技運動競爭力。

楊振昇指出，盧市長上任以來重視排球運動發展，健全選手銜接三級體制，致力培育在地選手，今年在全國聯賽賽場上大放異彩，充分展現台中排球競技運動實力，此次豐原高商再於國際賽事取得亞軍，讓全體市民同感榮耀，是台中最棒的城市英雄。

豐原高商教練莊世賢說，今年遠征巴西參賽，飛機航程較長需要克服時差、氣候等因素，採用以賽代訓的方式，利用分組預賽進行調整，球員們相當努力，展現高度毅力；首戰以直落二力克立陶宛，第二戰雖敗給土耳其，小將們調整心態，第三戰再度擊退荷蘭，戰績二勝一負取得分組第二，順利晉級八強。

莊世賢強調，進入八強賽後，球員們逐漸掌握節奏，陸續擊敗地主巴西隊B、克羅埃西亞、法國，勇闖金牌戰；冠軍戰舞台上，小將們再遇強敵土耳其，經過雙方激烈交戰，決勝局雖不敵對手的長人優勢與快攻攻勢，以2：3輸給土耳其奪得亞軍，但球員們全力拚戰、永不放棄的精神獲得全場僑胞滿堂喝采，這也是豐原高商繼2014年奪冠、2016年及2018年兩屆第五名後，重返四強行列。