美股出現驚奇逆轉走勢，上周累計大漲1611.9點，讓不少投資人以為美股熊市要結束了，不過美國銀行(Bank of America)近日發出警告，強調未來經濟衰退機率恐達三分之一，預期美股大盤標普500指數可能還有約23%的下跌空間。

根據外媒Markets Insider報導，美國銀行最新發布報告稱，在最壞的情況下，標普500指數將下探至3000點，與24日收盤價約3912點相比，恐仍有23%的下跌空間。美國銀行估計，到目前為止，股市已經消化了三分之一的經濟衰退可能性，但利空還未全部反應完畢。

分析師指出，美股目前的熊市，是自1929年以來的第27次熊市，從歷史上看，熊市平均下跌35%，這意味著標準普爾500指數將在3100點觸底，這與美國銀行最壞情況看跌至約3000點基本一致。

財信傳媒董事長謝金河則表示，美國股市大漲，原因是包括油價、天然氣和農產品價格都出現反轉下挫，通膨已明顯降溫。他強調，市場接下來關注焦點是6月CPI（消費者物價指數）數據，如果商品走勢沒有進一步惡化，全球股市下半年有偏安的機會。