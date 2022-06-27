日本關東地區近日天氣酷熱，東京電力公司評估轄內地區電力供需嚴峻，日本政府首度發布「電力供需窘迫注意報」（次於警報），要求民眾下午3時至6時盡量節電。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳今天上午宣布

，關東甲信、東海地方以及九州南部梅雨季已過，這是關東甲信地區歷來梅雨季最早結束的紀錄。梅雨季一過

，天氣變得酷熱，氣象廳呼籲民眾注意避免中暑。

日本將攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。東京市中心今天下午觀測到攝氏35度，昨天更飆出追平當地6月最高溫紀錄的攝氏36.2度。東京連3天呈現猛暑日，是東京氣象觀測史上首見。

今天下午約2時30分（台灣時間下午1時30分），日本關東甲信地方的櫪木縣佐野觀察到攝氏39.8度、埼玉縣鳩山町攝氏38.7度、山梨縣大月攝氏38.5度。

關東地方今天酷熱，民眾使用冷氣等電力需求增大。日本政府昨天已預估東京電力公司轄內地區今天備轉容量率可能低於5%，於是發布「電力供需窘迫注意報」，呼籲各界盡量節約用電。

電力供需窘迫注意報是今年5月為了呼籲民眾提早節約用電所新設的措施，這次是首度發布注意報。

日本政府呼籲東京電力公司轄內1都8縣的家庭、企業今天下午3時至6時之間，尤其是下午4時至5時之間盡量配合節約用電。

但是日本政府也擔心天熱導致民眾中暑的危險性高，呼籲民眾要適當的使用冷氣、補充水分，充分注意不要中暑，不需使用的照明設備等盡量關閉以節約用電。

日本資源能源廳電力基盤整備課課長小川要今天下午召開記者會表示，今天電力供需情況比昨天預估的還要嚴峻些，因為電力需求從今早開始便超過昨天的預估，氣

溫也高於預測，預估今天傍晚電力供需將趨於嚴峻，盼民眾配合節約用電。

日本電力供需窘迫「注意報」與「警報」的差別，在於當預估隔天備轉容量率低於5%時會先發布「注意報」；如果預估隔天備轉容量率可能低於3%時，將發布「警報」強化相關對策，進一步呼籲各界配合節電。

日本埼玉縣熊谷與越谷昨天觀測到攝氏36.4度，24日起連續3天猛暑日。一名住在埼玉縣川越市的94歲男性25日疑似因中暑死亡，為今年傳出因中暑死亡首例。