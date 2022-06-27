民進黨正式提名林智堅與沈慧虹分別參選桃園市長與新竹市長之後首次合體同框，林智堅並喊出「智慧連線、桃竹實現」，兩人會一起後步出新竹公園時，神情相當輕鬆。（陳育賢攝）

桃竹園市長參選人林智堅喊出「智慧連線、桃竹實現」，即起將打桃竹團體戰。（陳育賢攝）

桃竹園市長參選人林智堅喊出「智慧連線、桃竹實現」，即起將打桃竹團體戰。（陳育賢攝）

新竹市政府27日舉辦「新竹光臨藝術節專書」發表會，因確診隔離才出關的市長林智堅與副市長沈慧虹都出席，這是民進黨正式提名兩人分別參選桃園市長與新竹市長之後首次合體同框，林智堅會後受訪喊出「智慧連線、桃竹實現」，即起將打桃竹團體戰。

林智堅與沈慧虹雙雙被黨提名參選桃園市長與新竹市長之後，今天下午是首度同框共同出席市政行程，兩人在專書發表會場內其實並無太多機會互動，全程僅致詞與聽取設計師簡報並接受記者聯訪，不過在離開會場後，兩人在新竹公園前往座車前，終於有機會走在一起，兩人也短暫交換意見，兩人神情都看來相當輕鬆。

針對外界盛傳，民進黨此次將打出「智慧連線」，讓桃竹打團體戰，林智堅表示，2018年時我們在新竹市以及桃園、基隆、新北就有一個所謂的「會做事連線」的聯合作戰模式，桃竹本就是共同生活圈，這次他代表民進黨要到桃園參選，沈慧虹則是參選新竹市，這個「智慧連線」其實在新竹市政團隊已久，未來我們會在桃竹選戰再一次「桃竹實現」，希望能夠藉由「智慧連線，桃竹實現」，讓桃竹生活更好，台灣更好。

而林智堅才剛確診隔離出關，外界也關心其何時將辭職與遷戶？林智堅指出，確切的時間因為剛隔離結束，現在還有健康管理的時間，這段時間之後，會把相關市政工作做盤點。現在最重要的是交接的工作，會和中央盡速的協調，推出一個有經驗、了解新竹市政的代理市長人選，在這些工作底定之後，就會辭去市長職務到桃園參選。

至於立委高虹安批評新竹市長、副市長雙辭，創了台灣首例，是拋棄新竹市民，是真心換絕情？林智堅則是說，現在的選民眼睛是雪亮，大家希望看到的是好的政蹟與政見，對於這樣的政治口水，他沒有評論。

此外，媒體也詢問沈慧虹，指民眾黨市議員李國璋質疑沈慧虹屢屢針對選舉發表言論，說要辭卻還未辭職，是言行不一。沈慧虹表示，辭職參選是她的決心，李國璋也可以建議高虹安盡速辭職來參選。