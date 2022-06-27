雖然石油業與化工業巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）也認同電動車是未來趨勢，但其執行長伍茲（Darren Woods）在接受媒體訪問時提出了更為大膽的預測，他認為到2040年，世界上銷售的每一輛新乘用車都將是電動車。

根據市場研究公司Canalys調查，2021年全球賣出的乘用車裡，只有9%是電動車，這包括插電式混合動力汽車，而這個數字比2020年成長了109%。

艾克森美孚執行長伍茲表示，根據預測模型，公司正在評估汽油銷售下滑對業務造成的影響。

伍茲表示，在轉向清潔能源的過渡期，石化產品將是艾克森美孚維持獲利的關鍵。該公司製造的塑料可用於製造電動車。

根據艾克森美孚的估算，到2040年，全球石油的需求將回落到2013年或2014年的水準，但伍茲表示當時艾克森美孚仍有獲利。他對這個預測似乎不太擔心，並表示這種變化並不會讓石油事業或這個產業非成即敗。

不過，伍茲也警告，過渡到可再生能源的速度如果過猛過快，社會可能因此付出高昂的代價。

機據美國汽車協會（AAA）調查，目前全美每加侖平均汽油價格雖有所回落，但仍逼近5美元，引發美國駕駛人高度不滿。

伍茲表示，政府的政策無法在取得負擔得起的能源和降低碳排放之間取得平衡。石油和天然氣產業的投資不足導致汽油價格大漲。伍茲並再度呼籲政府對碳進行定價，以設立降低碳排的獎勵措施。