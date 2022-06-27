韓國遊戲公司XLGAMES今（27）日宣布，以旗下線上遊戲代表作《上古世紀》為基礎添加區塊鏈系統的全新版本《ArcheWorld上古世界》，即將在今年7月於全球20多個國家進行Alpha Pass測試，並於6月27日起先行開放作為測試憑證的Alpha Pass NFT免費空投活動。

《ArcheWorld上古世界》是一款不同於現有的元宇宙指向型遊戲，將基於原作《上古世紀》十年穩定的營運服務經驗，面向全球多個國家、2千萬用戶為目標，挑戰推出具有遊戲性的PC版MMORPG全新內容，並以區塊鏈技術的土地NFT和貨幣經濟學概念融入遊戲設計內，成為具備經濟生態系的元宇宙遊戲開端，備受外界關注。

XLGAMES代表崔官鎬期待的表示：「玩家只要持有《ArcheWorld上古世界》Alpha Pass NFT，就可以參加本次測試，邀請大家一起搶先體驗AAA級大作的元宇宙世界。」玩家參與空投免費領取Alpha Pass NFT後，即可透過ArcheWorld帳號上認證的加密貨幣錢包創立測試帳號，提前體驗遊戲系統。

現在起，玩家已可以前往遊戲官網報名測試，除了Alpha Pass NFT之外，官方還將提供tBORA加密貨幣空投及《ArcheWorld上古世界》周邊商品等加碼獎勵。此外，如果於Alpha Pass測試期間完成ArchePass獨家任務，還能在8月遊戲正式開服時，獲得BSLT貨幣作為獎勵。

《ArcheWorld上古世界》日前已陸續公開白皮書、遊戲指南及開發影片，並透過Discord、Twitter、Telegram等官方社群積極與玩家進行交流。