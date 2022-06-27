雙方合影留念。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

客家圓樓將轉型臺灣客家八音戲曲推廣中心。（李京昇攝）

苗栗縣政府積極推動民間參與公共建設政策，依促參法授權文化觀光局辦理「客家圓樓營運移轉案」，27日舉行簽約完成營運移轉，未來將轉型為「臺灣客家八音戲曲推廣中心」，客家圓樓自7月1日起閉館裝修，預定年底前開館營運。縣長徐耀昌期許圓樓變身推廣中心後，為苗栗這個縣家大縣增添多元文化底蘊，成為國內最具規模也最醒目的客家八音戲曲文化地標。

簽約儀式27日上午11時在縣府A201會議室舉行，代表人分別為縣府文化觀光局長林彥甫與翔崴文化有限公司負責人林姿嫻，雙方在縣長徐耀昌見證下完成營運移轉簽約，3人分別疊掌並以比讚的手勢，象徵未來攜手緊密合作的關係。文觀局客家事務科長湯惠琴及兼任翔崴總顧問的榮興客家採茶劇團負責人鄭榮興等人亦參與盛會，一起見證開啟客家圓樓新頁的歷史性一刻。

文化觀光局長林彥甫表示，縣府為推動民間參與公共建設政策，結合民間機構資源與專業範疇，鼓勵民間挹注資金提升經營效率並減輕政府財政負擔，依促參法自110年起辦理客家圓樓「營運移轉案」，遴選出最優秀的翔崴文化有限公司，並順利完成營運移轉簽約。

契約為期6年，如營運績效良好得再續約3年，範圍包括圓樓、周邊廣場、景觀步道及停車場，總面積約3021.73平方公尺。

林彥甫指出，翔崴文化有限公司另與榮興客家採茶劇團等協力團隊合作，客家八音戲曲都將更蓬勃發展，客家圓樓不僅會是醒目的文化地標，更是國人喜愛的文化旅遊的新景點，總之，「要聽客家八音、要看客家戲，來苗栗就對了」。

翔崴文化有限公司董事長林姿嫻說，公司很榮幸與縣府合作，配合客家圓樓轉型客家八音戲曲推廣中心，已訂定未來3大營運主軸，包括以客家傳統為主、多元創新主題為輔；提供文化之旅的在地文化和多元學習；以及創生共享的平台基地，呈現以會、展、演、店為基礎的文創經濟模式。

縣長徐耀昌表示，非常樂見客家圓樓順利完成營運移轉，儼然變身為客家八音戲曲推廣中心，將有助增添苗栗縣的客家文化底蘊，期待未來能培訓更多子弟兵傳承客家八音與戲曲文化，加上本身擁有最佳的展演舞台，尤其有榮興工作坊、金滿圓戲劇團、陳家班北管八音團及慶美園亂彈劇團等團隊的加持下，客家文化將有另番新氣象，也為苗栗高鐵站的發展注入一股活泉。

徐耀昌表示，傳統藝術表演相當辛苦，不過在許多藝術工作者努力下，像鄭榮與採茶劇團年年在傳統藝術金曲獎中脫穎而出，身分、地位都大幅提升，行政部門也挹注更多資源投入，深信客家八音戲曲推廣中心在客家圓樓運作後，可望為傳承、發揚傳統藝術文化開啟新頁，同時帶動地方文化及觀光休閒產業發展。