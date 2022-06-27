童星出身的女星楊冪，如今靠著美貌與演技攀上事業巔峰，成為當今超高人氣的「流量女王」，但楊冪在感情上缺點運氣，2013年她帶球嫁男星劉愷威，但婚姻僅維持5年就宣告破局，2人自此於生活及工作上沒什麼交集，楊冪也很少提起前夫，但她最近上綜藝節目，聊到感情與友情，一番話被認為似乎在暗指劉愷威，以及曾經很要好的閨密唐嫣。

楊冪日前上節目接受訪談，難得分享了感情觀，可謂金句連發，她直言：「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個『屁』！」，而這句「藝術家個屁」，雖未指名道姓，但卻讓人立刻聯想到她的前夫劉愷威，因為劉愷威過去曾在訪談中表示，他跟楊冪雖然都是演員，但風格完全不同，「我跟太太發展的方向不太一樣，我希望自己還是比較有藝術性的一點」，還補充說並非嫌楊冪不夠藝術，只是比較商業，事後楊冪也有回應，表示「不同意劉愷威的說法」。

至於面對友情的態度，楊冪被問如果朋友離開，是否會難過？她表示「可以接受，不會難過」，坦言過去自己是很看重朋友的人，但因為後來曾經歷朋友突然變了，自己索性就斷了這關係，覺得可能兩人發展得越來越不一樣，成了漸行漸遠的客觀原因，網友猜測她是在講有9年交情的女星唐嫣，當年唐嫣是她唯一的伴娘，但事後卻傳出閨密倆為搶角撕破臉，兩人之後也確實沒了互動，昔日閨密成了最熟悉的陌生人。

楊冪更大方在節目中談論了愛情觀，她直言喜歡一個人是無法控制的，「因為那個人是你唯一的『解藥』，但如有一天對方消耗了自己的愛，就會瀟灑離去毫不眷念」，對照過去，劉愷威曾說楊冪回到家就是「小鳥依人」，懷孕養胎時候的她藏不住滿心喜悅，外界本以為劉愷威就是楊冪心中的「解藥」，但事實證明並不是，如今楊冪離婚都4年了，她表示自己目前桃花擋也擋不住，在戀愛關係中處於「女王」的位置，情路上悟出的道理，就是與其太在乎對方的想法，不如先考慮自己舒不舒服，「先愛自己，再愛對方」。