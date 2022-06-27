國民黨台北市長參選人蔣萬安上午開記者會時強調發放重陽敬老金，是對長輩基本的尊重，不要拿舉債混淆視聽。台北市副市長黃珊珊表示，中午已開會討論，會找到最適合配置，而不是預算出來，北市就可以生出一筆新的錢。

重陽敬老金蔣萬安早上說是尊重長輩不應該說舉債，還說歷任市長都沒把他當負債，說柯文哲說法不符合預算概念，黃珊珊表示，我們現已在討論，預算本來就有互相排擠的可能性，要找到最適合，而不是預算出來，北市就可以生出一筆新的錢。

黃珊珊表示，還是要做最合理配置，當然想把所有社會福利盡可能納入預算額度，不需要口水戰，像今年還有工程追加預算、物價飆漲問題，不是一筆錢而已，而是整個預算全面來看。而對明年會不會恢復發放重陽敬老金，她也表示，會按照議會決議，中午來之前還在開相關會議。

此外，林佳龍受訪時提到，柯市長去見偏綠企業人士來挺黃珊珊，對此，黃珊珊先笑了一下後表示，受訪內容回到市政行程，今天重要是新創基地成果，應該關注城市進步到哪裡，而不是每個人每天說什麼話。