聯準會（Fed）主席鮑爾重申抑制通膨決心，美股震盪持續影響台股投資氣氛，大盤從5月底收16,807點，6月23日最低跌至15,102點，狂洩1,705點或10.1％，且融資瘦身減幅，待籌碼沉澱，有助指數跌深反彈表現，27日隨美股反彈，期待不要又是一日行情，後市留意美國CPI數據及油價變化。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，依歷史經驗研判通膨高點即為股市底部，預期台股接近底部，不宜太過悲觀，未來緊盯美國CPI指數及油價變化。2022年2月底俄烏戰爭爆發，市場擔憂歐美抵制俄羅斯原油出口，將使全球原油供給短缺，造成油價恐慌性上漲至接近140元。

隨後因大陸及印度等國持續採購俄羅斯原油，全球供需不致過於緊張，預期2022年報價將在100美元以上。美國總統拜登7月訪問中東為關鍵，若要OPEC+在油價上讓步，美國的政治利益會有一定程度的妥協，市場預估油價將逐季下滑，且已見轉折。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，觀察產業面，電子上游看好封測、高階晶圓代工、高速傳輸、車用電子等相關需求，電子下游的網通、電子紙等獲利下修風險有限，評價已見修正，Server下修壓力有限，新平台帶來成長潛能。

金融短期漲多回檔整理，預期股價將隨利差擴大持續上揚，傳產看好封城緩解有助貨運吞吐量上升，邊境開放有助客運顯著提升動能，及高爾夫球頭訂單能見度高，製藥、風電未來成長性高。