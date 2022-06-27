湖人球星詹姆斯（LeBron James）又有一張球員卡高價賣出，這是世上唯一1張詹姆斯Triple Logoman卡片，上周末以240萬美元（新台幣7108萬）售出。這張卡片尚未經過長時間收藏，在今年被抽出不久就拿去拍賣，可以說是史上起價最高的球員卡之一。電商Whatnot當時發出懸賞「在我們的平台抽到這張卡就送一輛藍寶堅尼超跑。」

The LeBron James Triple Logoman is the single highest priced card ever to be pulled and sold in the same year 🤯



Final Sale Price: $2,400,000 pic.twitter.com/AvlUqc6NTA — Goldin (@GoldinCo) June 26, 2022

義大利公司帕尼尼（Panini）是NBA唯一授權的卡片製造商，今年初他們釋出一個Flawless系列，卡片裡有球員比賽球衣上面拆下來的NBA logo布章，因此被稱為「Logoman」，其中5張卡片是3重大獎，各包含3個布章，稱為Triple Logoman：

1.愛德華茲（Anthony Edwards）／拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）／哈利柏頓（Tyrese Haliburton）

2.阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）／杜蘭特（Kevin Durant）／柯瑞（Stephen Curry）

3.塔圖（Jayson Tatum）／東契奇（Luka Doncic）／錫安威廉森（Zion Williamson）

4.卓雷蒙格林（Draymond Green）／克雷湯普生（Klay Thompson）／柯瑞

5.詹姆斯（騎士）／詹姆斯（熱火）／詹姆斯（湖人）

Drake posted this on Instagram story four hours ago. It appears to be NBA Flawless boxes, which sell for about $15,000 each. A box has only 10 cards in it. So, these 14 boxes/140 cards combined are worth over $200,000. pic.twitter.com/eKMUcXdmGf — Kiley McDaniel (@kileymcd) March 16, 2022

3重卡只有詹姆斯這張卡是他自己出現3次，被稱為「當代球員卡的聖盃」，吸引不少人買卡包來抽。不過卡包很貴，每包1.5萬美元只有10張卡，使用上鎖的銀色手提箱來包裝。饒舌歌手Drake砸下20多萬美元（新台幣592萬）豪氣買了14盒也是想抽詹姆斯的卡，結果140張全槓龜，最後真的被Whatnot使用者給抽走。