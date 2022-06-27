湖人球星詹姆斯（LeBron James）又有一張球員卡高價賣出，這是世上唯一1張詹姆斯Triple Logoman卡片，上周末以240萬美元（新台幣7108萬）售出。這張卡片尚未經過長時間收藏，在今年被抽出不久就拿去拍賣，可以說是史上起價最高的球員卡之一。電商Whatnot當時發出懸賞「在我們的平台抽到這張卡就送一輛藍寶堅尼超跑。」
義大利公司帕尼尼（Panini）是NBA唯一授權的卡片製造商，今年初他們釋出一個Flawless系列，卡片裡有球員比賽球衣上面拆下來的NBA logo布章，因此被稱為「Logoman」，其中5張卡片是3重大獎，各包含3個布章，稱為Triple Logoman：
1.愛德華茲（Anthony Edwards）／拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）／哈利柏頓（Tyrese Haliburton）
2.阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）／杜蘭特（Kevin Durant）／柯瑞（Stephen Curry）
3.塔圖（Jayson Tatum）／東契奇（Luka Doncic）／錫安威廉森（Zion Williamson）
4.卓雷蒙格林（Draymond Green）／克雷湯普生（Klay Thompson）／柯瑞
5.詹姆斯（騎士）／詹姆斯（熱火）／詹姆斯（湖人）
3重卡只有詹姆斯這張卡是他自己出現3次，被稱為「當代球員卡的聖盃」，吸引不少人買卡包來抽。不過卡包很貴，每包1.5萬美元只有10張卡，使用上鎖的銀色手提箱來包裝。饒舌歌手Drake砸下20多萬美元（新台幣592萬）豪氣買了14盒也是想抽詹姆斯的卡，結果140張全槓龜，最後真的被Whatnot使用者給抽走。
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