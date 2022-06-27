新北市汐止區某貨櫃場昨（26）日上演全武行，一名聯結車司機因按鳴喇叭，引發另一名貨櫃車司機不滿，遭強開車門要求下車談判。過程中雙方情緒激動，貨櫃車司機還一度掄拳打人，場面十分火爆，後續兩人互告傷害、公然侮辱等罪，警方受理後函送士林地檢偵辦。

昨日下午1時30分左右，58歲的陳姓聯結車司機正載運完貨物，準備駛離貨櫃場，對36歲陳姓貨櫃車司機按了喇叭，讓對方相當不滿，直接從後方衝到車頭打開車門，要求下車理論，過程中不斷拉扯，還出拳傷人、罵三字經，後續2人各自離去，並未報警。

據了解，這起案件中2人各說各話，被害司機說，對方不只打人還罵人，也沒道歉或要求和解，因此後來才會帶著驗傷單及相關影像，到長安派出所提告，至於動手傷人的司機則宣稱，對方公司在事發後有致電，表示和解就好，沒想到卻跑到派出所提告提出傷害、恐嚇以及公然侮辱等告訴，而他在拉扯過程中也被推倒受傷，因此也要提告傷害，警方受理後依傷害等罪嫌函送士林地檢偵辦。