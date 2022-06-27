針對民進黨可能徵召衛福部長陳時中出戰台北市，國民黨立委李德維向港媒《中評社》分析指出，如果陳時中參選，對民進黨鞏固在北市的基本盤能力會很強，「此情況對於國民黨蔣萬安將是有利的」。

李德維今（27日）接受《中評社》訪問時表示，民眾黨支持的北市副市長黃珊珊希望藍綠的票都能拿，一旦陳時中穩固綠營基本盤，「綠的這一塊就拿不走，黃珊珊的得票就會大幅降低」。因此李德維直言，蔣萬安若守住藍營在北市的基本盤、把能被吸走的票源降到最低，加上蔣在中間選民和年輕人有一定市場的情形下，就有機會獲勝。

李德維直言，要是民進黨派一個弱小，「甚至若有若無的人選」，綠營選票將會大幅流向黃珊珊身上，對蔣萬安反而比較危險。李德維也指出，2018年的台北市選舉其實是一對一，是國民黨的丁守中對上連任的柯文哲，民進黨候選人姚文智「當時可說完全被邊緣化」，而如果是陳時中代表民進黨參選台北市長，台北市這選局才算是真正的三強鼎立，那到時就得看蔣萬安如何發揮。